Amazon работает над реалити-шоу по Fallout в духе «Игр Биста» — инсайдер

Журналист Джефф Снайдер сообщил, что компания Amazon работает над новым сериалом по видеоигровой вселенной Fallout. По данным инсайдера, в разработке находится шоу по знаменитой игре Fallout Shelter.

Снайдер заявил, что проект представляет собой реалити-шоу в духе «Игры в кальмара: Вызов» и «Игр Биста». Сериал покажет реальных людей, которым необходимо будет выживать в постапокалиптических убежищах. Продюсером должен выступить один из создателей сериала «Фоллаут» Джонатан Нолан. Официально Amazon о создании проекта не сообщала.

Fallout Shelter — бесплатная игра, которая вышла на мобильных устройствах в 2014 году. Позднее она была адаптирована для консолей и ПК. Проект представляет собой симулятор выживания в убежищах — игроку необходимо увеличивать количество жителей, следить за их здоровьем и улучшать условия проживания в бункере.