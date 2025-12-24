Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Amazon работает над реалити-шоу по Fallout в духе «Игр Биста» — инсайдер

Amazon работает над реалити-шоу по Fallout в духе «Игр Биста» — инсайдер
Комментарии

Журналист Джефф Снайдер сообщил, что компания Amazon работает над новым сериалом по видеоигровой вселенной Fallout. По данным инсайдера, в разработке находится шоу по знаменитой игре Fallout Shelter.

Снайдер заявил, что проект представляет собой реалити-шоу в духе «Игры в кальмара: Вызов» и «Игр Биста». Сериал покажет реальных людей, которым необходимо будет выживать в постапокалиптических убежищах. Продюсером должен выступить один из создателей сериала «Фоллаут» Джонатан Нолан. Официально Amazon о создании проекта не сообщала.

Fallout Shelter — бесплатная игра, которая вышла на мобильных устройствах в 2014 году. Позднее она была адаптирована для консолей и ПК. Проект представляет собой симулятор выживания в убежищах — игроку необходимо увеличивать количество жителей, следить за их здоровьем и улучшать условия проживания в бункере.

О продолжении сериала «Фоллаут»:
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android