Киберспортивный клуб Месси и Агуэро приостановил участие в соревнованиях по Counter-Strike

Организация KRU, соучредителями которой являются Лионель Месси и Серхио Агуэро, официально объявила о приостановке участия своего состава в Counter-Strike 2. Все игроки получили статус свободных агентов и покинули клуб.

В состав команды входили reversive, righi, Misfit, trindade и тренер Andrew. По словам представителей клуба, решение связано с внутренними перестановками в KRU и переоценкой приоритетов в киберспортивной деятельности.

Южноамериканский состав команды успел отметиться в нескольких региональных турнирах:

Первое место на ESEA Season 48: Open Division — South America;

Третье–четвёртое места на CCT Season 3: South American Series #1.

Эти результаты закрепили за командой репутацию стабильного участника региональных соревнований.

Несмотря на паузу, KRU не планирует полностью уходить из CS 2.

Организация намерена рассмотреть возможности перезапуска проекта с новым составом. Тем временем отпущенные игроки уже ищут новые команды и могут усилить другие южноамериканские коллективы.