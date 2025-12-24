Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новогодний эпизод сериала для собак «Догументалки» выйдет 26 декабря — трейлер

Новогодний эпизод сериала для собак «Догументалки» выйдет 26 декабря — трейлер
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл дату выхода новогоднего эпизода проекта «Догументалки». Спецвыпуск выйдет на платформе 26 декабря.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Эпизод получил название «Один дома». Он расскажет о собаке, которая осталась на праздники одна в украшенной квартире. Зрителям покажут, как питомец радуется своему одиночеству, ведь у него появилась возможность делать всё что вздумается.

«Догументалка» представляет собой сериал, созданный специально для собак. Короткометражки показывают, как домашние питомцы ведут себя в разных условиях. В проекте уже вышло три серии, среди которых есть эпизоды под названием «Властелин овец» и «Шерстяной томагавк».

О другом популярном сериале:
«Добро пожаловать в Дерри»: что нужно знать о втором сезоне сериала по «Оно»
«Добро пожаловать в Дерри»: что нужно знать о втором сезоне сериала по «Оно»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android