Новогодний эпизод сериала для собак «Догументалки» выйдет 26 декабря — трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл дату выхода новогоднего эпизода проекта «Догументалки». Спецвыпуск выйдет на платформе 26 декабря.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Эпизод получил название «Один дома». Он расскажет о собаке, которая осталась на праздники одна в украшенной квартире. Зрителям покажут, как питомец радуется своему одиночеству, ведь у него появилась возможность делать всё что вздумается.

«Догументалка» представляет собой сериал, созданный специально для собак. Короткометражки показывают, как домашние питомцы ведут себя в разных условиях. В проекте уже вышло три серии, среди которых есть эпизоды под названием «Властелин овец» и «Шерстяной томагавк».