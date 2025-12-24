Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» — премьера 20 марта

Вышел тизер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» — премьера 20 марта
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первый тизер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» — прямого продолжения культового сериала от BBC. Лента выйдет на стриминге 20 марта, а 6-го числа её покажут в некоторых кинотеатрах США.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

События «Бессмертного человека» продолжат сериал и развернутся во время Второй мировой войны. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. Вместе с Киллианом Мёрфи и Барри Кеоганом в ленте также сыграли Тим Рот («Бешеные псы») и Ребекка Фергюсон («Дюна»).

После выхода «Бессмертного человека» франшиза «Острые козырьки» расширится ещё на два сезона сериала. Действие будущего перенесут к следующему поколению семьи Шелби.

Материалы по теме
Фото
Ребекка Фергюсон — на новом кадре фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android