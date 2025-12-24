Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новогодний фильм «Прощай, Джун» от Кейт Уинслет вышел на Netflix

Новогодний фильм «Прощай, Джун» от Кейт Уинслет вышел на Netflix
Комментарии

24 декабря состоялся цифровой релиз фильма «Прощай, Джун». Драма уже доступна для просмотра на стриминговом сервисе Netflix.

Сюжет картины разворачивается в канун Рождества. Три взрослых сестры и их брат узнают, что здоровье их матери Джун сильно ухудшилось. Сама пожилая женщина решает прожить этот этап жизни с юмором, честностью и любовью, чтобы не унывать и провести время с близкими.

Лента стала первым режиссёрским проектом знаменитой актрисы Кейт Уинслет («Титаник»). Она же сыграла одну из главных ролей. В актёрском составе «Прощай, Джун» также задействованы Хелен Миррен («Гангстерленд»), Тони Коллетт («Реинкарнация») и Андреа Райзборо («Бёрдмэн»).

О другом популярном проекте Netflix:
Стоит ли смотреть «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Стоит ли смотреть «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android