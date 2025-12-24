Новогодний фильм «Прощай, Джун» от Кейт Уинслет вышел на Netflix

24 декабря состоялся цифровой релиз фильма «Прощай, Джун». Драма уже доступна для просмотра на стриминговом сервисе Netflix.

Сюжет картины разворачивается в канун Рождества. Три взрослых сестры и их брат узнают, что здоровье их матери Джун сильно ухудшилось. Сама пожилая женщина решает прожить этот этап жизни с юмором, честностью и любовью, чтобы не унывать и провести время с близкими.

Лента стала первым режиссёрским проектом знаменитой актрисы Кейт Уинслет («Титаник»). Она же сыграла одну из главных ролей. В актёрском составе «Прощай, Джун» также задействованы Хелен Миррен («Гангстерленд»), Тони Коллетт («Реинкарнация») и Андреа Райзборо («Бёрдмэн»).