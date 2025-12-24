Скидки
Драма «Картины дружеских связей», лауреат фестиваля «Маяк», выйдет в России 19 марта

Драма «Картины дружеских связей», лауреат фестиваля «Маяк», выйдет в России 19 марта
Кинокомпания «Пионер» сообщила, что драма «Картины дружеских связей» официально выйдет в России. Картина появится в прокате 19 марта 2026 года.

Сюжет ленты повествует о бывших однокурсниках, которые решают встретиться вместе. Они должные проводить своего близкого друга Сашу, который покидает Москву.

Главные роли в «Картинах дружеских связей» сыграли Александр Паль («Жизнь и судьба»), Мария Карпова («Здоровый человек») и Евгений Цыганов («Брестская крепость»). Постановщиком выступила Софья Райзман, для которой фильм стал режиссёрским дебютом. Лента стала победителем на знаменитом кинофестивале «Маяк» в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучшая работа режиссёра».

