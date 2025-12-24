Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Команда Team Tidebound по Dota 2 полностью расформирована

Команда Team Tidebound по Dota 2 полностью расформирована
Комментарии

Китайский киберспортивный клуб Team Tidebound официально объявил о расформировании состава по Dota 2. Об этом сообщается на официальной странице команды в Weibo.

Ранее клуб покинули мидер Чэн NothingToSay Цзинь Сян, офлейнер Чжан Faith_bian Жуйда и тренер Яо Yao Чжэнчжэн. Теперь весь ростер распущен. Представители команды объяснили решение сложной кадровой ситуацией на китайской сцене и неопределёнными перспективами.

Team Tidebound была основана в январе 2025 года и успела выступить на более чем 10 крупных турнирах.

Достижения Team Tidebound:

  • DOTA2 Masters 2025: Snow-Ruyi;
  • DreamLeague Division 2 Season 2;
  • The International 2025, седьмое–восьмое места.

За сезон Tidebound заработала более $ 690 тыс. призовых.

сколько раз Yatoro уничтожал всю команду соперника в официальных матчах
Стало известно, сколько раз Yatoro уничтожал всю команду соперника в официальных матчах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android