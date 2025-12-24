Команда Team Tidebound по Dota 2 полностью расформирована
Китайский киберспортивный клуб Team Tidebound официально объявил о расформировании состава по Dota 2. Об этом сообщается на официальной странице команды в Weibo.
Ранее клуб покинули мидер Чэн NothingToSay Цзинь Сян, офлейнер Чжан Faith_bian Жуйда и тренер Яо Yao Чжэнчжэн. Теперь весь ростер распущен. Представители команды объяснили решение сложной кадровой ситуацией на китайской сцене и неопределёнными перспективами.
Team Tidebound была основана в январе 2025 года и успела выступить на более чем 10 крупных турнирах.
Достижения Team Tidebound:
- DOTA2 Masters 2025: Snow-Ruyi;
- DreamLeague Division 2 Season 2;
- The International 2025, седьмое–восьмое места.
За сезон Tidebound заработала более $ 690 тыс. призовых.
