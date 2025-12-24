Команда Team Tidebound по Dota 2 полностью расформирована

Китайский киберспортивный клуб Team Tidebound официально объявил о расформировании состава по Dota 2. Об этом сообщается на официальной странице команды в Weibo.

Ранее клуб покинули мидер Чэн NothingToSay Цзинь Сян, офлейнер Чжан Faith_bian Жуйда и тренер Яо Yao Чжэнчжэн. Теперь весь ростер распущен. Представители команды объяснили решение сложной кадровой ситуацией на китайской сцене и неопределёнными перспективами.

Team Tidebound была основана в январе 2025 года и успела выступить на более чем 10 крупных турнирах.

Достижения Team Tidebound:

DOTA2 Masters 2025: Snow-Ruyi;

DreamLeague Division 2 Season 2;

The International 2025, седьмое–восьмое места.

За сезон Tidebound заработала более $ 690 тыс. призовых.