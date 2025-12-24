Китайская киберспортивная организация Vici Gaming объявила о перестановках в составе по Dota 2. Официальная информация была опубликована на странице клуба в Weibo (китайский аналог Twitter).

Команду покинули керри Лу lou Чжень и саппорты Сюн Pyw Цзяхань и Дин Dy Цун. Их заменили бывшие игроки Team Tidebound: Гуо shiro Сюанъян, Лин pLAnet Хао и Чжан y` Липин.

Предполагается, что обновлённый китайский ростер дебютирует в предстоящих отборочных на BLAST Slam VI, DreamLeague Season 28 и других турнирах. Цикл квалификаций стартует 2 января.

Текущий состав Vici Gaming:

Гуо shiro Сюаньян;

Го Xm Хунчэн;

Чунг Ws Вей Шен;

Лин pLAnet Хао;

Чжан y` Липин.