Vici Gaming усилила состав Dota 2 бывшими игроками Team Tidebound
Китайская киберспортивная организация Vici Gaming объявила о перестановках в составе по Dota 2. Официальная информация была опубликована на странице клуба в Weibo (китайский аналог Twitter).
Команду покинули керри Лу lou Чжень и саппорты Сюн Pyw Цзяхань и Дин Dy Цун. Их заменили бывшие игроки Team Tidebound: Гуо shiro Сюанъян, Лин pLAnet Хао и Чжан y` Липин.
Предполагается, что обновлённый китайский ростер дебютирует в предстоящих отборочных на BLAST Slam VI, DreamLeague Season 28 и других турнирах. Цикл квалификаций стартует 2 января.
Текущий состав Vici Gaming:
- Гуо shiro Сюаньян;
- Го Xm Хунчэн;
- Чунг Ws Вей Шен;
- Лин pLAnet Хао;
- Чжан y` Липин.
Команда расформирована
Комментарии