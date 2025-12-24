Новогодний постер сериала «Фоллаут» от Amazon — второй сезон уже стартовал

Компания Amazon представила праздничный постер второго сезона сериала «Фоллаут». На нём изображены главные герои шоу, которые наряжают разрушенный дом.

Фото: Amazon

Сюжет «Фоллаута» рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение привело героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Второй сезон стартовал на стриминговом сервисе Prime Video 17 декабря. Первые серии продолжения высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes они получили 95% свежести от обозревателей и 96% от зрителей.