Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новогодний постер сериала «Фоллаут» от Amazon — второй сезон уже стартовал

Новогодний постер сериала «Фоллаут» от Amazon — второй сезон уже стартовал
Комментарии

Компания Amazon представила праздничный постер второго сезона сериала «Фоллаут». На нём изображены главные герои шоу, которые наряжают разрушенный дом.

Фото: Amazon

Сюжет «Фоллаута» рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение привело героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Второй сезон стартовал на стриминговом сервисе Prime Video 17 декабря. Первые серии продолжения высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes они получили 95% свежести от обозревателей и 96% от зрителей.

О продолжении «Фоллаута»:
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android