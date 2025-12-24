Свежий тизер продолжения сериала «Клиника» — премьера 25 февраля

Компания ABC представила тизер-трейлер продолжения культового сериала «Клиника». 10-й сезон шоу стартует 25 февраля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале TVLine. Права на видео принадлежат ABC.

Сюжет продолжения посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В новом сезоне также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах.

Знаменитый медицинский сериал вернётся после 15-летнего перерыва. Главные роли вновь сыграют Зак Брафф (Джей Ди), Дональд Фэйсон (Тёрка), Сара Чок (Эллиот), Джуди Рейес (Карла) и Джон К. Макгинли (доктор Кокс).