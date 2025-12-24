Скидки
Magixx — интервьюер на предстоящей церемонии HLTV Awards 2025

Борис Magixx Воробьёв станет интервьюером на предстоящей церемонии HLTV Awards 2025.

Этот важный киберспортивный ивент пройдёт 10 января в Белграде и соберёт лучших игроков, тренеров и экспертов из мира CS 2.

Борис будет брать интервью у гостей вместе с STYKO, что обещает интересные и живые беседы с ведущими звездами сцены.

Кроме того, ранее стало известно, что Борис Воробьёв официально назначен новым капитаном Team Spirit, сменив на этом посту Леонида Chopper Вишнякова.

Борис magixx Воробьёв представляет Team Spirit с 2019 года. В составе «драконов» он стал чемпионом крупных турниров, включая IEM Katowice 2024 и Perfect World Shanghai Major 2024.

