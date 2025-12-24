Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер «Одиссеи» набрал 120 млн просмотров за сутки — рекорд для Кристофера Нолана

Трейлер «Одиссеи» набрал 120 млн просмотров за сутки — рекорд для Кристофера Нолана
Комментарии

Издание Forbes сообщило, что первый трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана собрал более 121 млн просмотров на различных площадках. Такой показатель стал рекордным для знаменитого режиссёра.

Так, трейлер предыдущего фильма Нолана «Оппенгеймер» набрал за это же время более 50 млн просмотров. Кроме того, ролик «Одиссеи» занял восьмое место среди картин 2025 года, уступив трейлеру «Дьявол носит Prada 2», а также стал самым популярным тизером компании Universal Pictures.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В фильме сыграли знаменитые голливудские актёры: Том Холланд («Человек-паук»), Зендея («Дюна»), Роберт Паттинсон («Довод»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Адвокат дьявола») и Джон Бернтал («Каратель»). Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон, звезда «Отступников» и «Марсианина». Премьера ленты состоится 17 июля 2026 года.

Трейлер «Одиссеи»:
Видео
Вышел трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана — премьера в июле 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android