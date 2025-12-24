Трейлер «Одиссеи» набрал 120 млн просмотров за сутки — рекорд для Кристофера Нолана

Издание Forbes сообщило, что первый трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана собрал более 121 млн просмотров на различных площадках. Такой показатель стал рекордным для знаменитого режиссёра.

Так, трейлер предыдущего фильма Нолана «Оппенгеймер» набрал за это же время более 50 млн просмотров. Кроме того, ролик «Одиссеи» занял восьмое место среди картин 2025 года, уступив трейлеру «Дьявол носит Prada 2», а также стал самым популярным тизером компании Universal Pictures.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В фильме сыграли знаменитые голливудские актёры: Том Холланд («Человек-паук»), Зендея («Дюна»), Роберт Паттинсон («Довод»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Адвокат дьявола») и Джон Бернтал («Каратель»). Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон, звезда «Отступников» и «Марсианина». Премьера ленты состоится 17 июля 2026 года.