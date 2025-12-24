Скидки
В Epic Games Store раздают хоррор The Callisto Protocol — игра доступна в РФ

В Epic Games Store раздают хоррор The Callisto Protocol — игра доступна в РФ
Комментарии

24 декабря в Epic Games Store стартовала новая праздничная раздача. В этот раз в магазине раздают знаменитый хоррор The Callisto Protocol.

Раздача The Callisto Protocol в Epic Games Store продлится до 25 декабря 19:00 мск. Забрать игру можно во всех регионах, включая Россию.

The Callisto Protocol — это игра в жанре survival horror, которая вышла в 2022 году. За разработку отвечала студия Striking Distance, руководителем которой был Глен Скофилд — один из создателей культовой серии хорроров Dead Space. Сюжет повествует о капитане звездолёта Джейкобе Ли, который терпит крушение на спутнике Юпитера под названием Каллисто. Там его заключают в тюрьму строгого режима, где герой сталкивается со вспышкой неизвестного вируса, превращающего обитателей в монстров.

