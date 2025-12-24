Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Обеспечили меня на всю жизнь». Ноа Шнапп — о съёмках в «Очень странных делах»

«Обеспечили меня на всю жизнь». Ноа Шнапп — о съёмках в «Очень странных делах»
Комментарии

Издание USA Today взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Ноа Шнаппа. Он рассказал о влиянии мистического проекта на его карьеру.

По словам актёра, съёмки в «Очень странных делах» смогли финансово обеспечить его на всю оставшуюся жизнь. Шнапп заявил, что проект дал ему возможность заниматься независимыми картинами и играть на театральной сцене.

Благодарен «Очень странным делам» за то, что они обеспечили мне финансовую стабильность на всю оставшуюся жизнь. О большем я не могу и мечтать. Вероятно, больше не смогу поучаствовать в таком крупном проекте, как этот сериал. Это же самый популярный сериал в мире. Не рассчитываю и дальше конкурировать за аудиторию такого масштаба.

Пятый сезон «Очень странных дел» стартовал 27 ноября на стриминговом сервисе Netflix. Он станет финальным для всего сериала. Сейчас доступны для просмотра четыре эпизода продолжения. Премьера следующих трёх серий состоится в ночь на 26 декабря, а заключительного — в ночь на 1 января

О первых сериях финального сезона:
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android