На реслинг-шоу WWE пройдёт кроссовер с «Очень странными делами»

Стриминговый сервис Netflix объявил о необычном кроссовере в знаменитом реслинг-шоу WWE. На спортивном проекте пройдёт ивент с культовым сериалом «Очень странные дела».

В компании сообщили, что кроссовер состоится в прямом эфире на стриминговом сервисе в ночь на 6 января. Что именно произойдёт во время ивента — неизвестно. Судя по всему, предстоящий спортивный выпуск пройдёт в тематике мистического сериала. Событие также станет первым кроссовером стримингового сервиса с WWE. Netflix также представил слоган ивента.

WWE становится страннее.

Кроссовер WWE с «Очень странными делами» состоится спустя пять дней после выхода финального эпизода культовой картины. Премьера восьмого эпизода пятого сезона состоится в ночь на 1 января. Ранее авторы сериала заявили, что заключительная серия будет идти 2 часа 8 минут.