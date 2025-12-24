Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На реслинг-шоу WWE пройдёт кроссовер с «Очень странными делами»

На реслинг-шоу WWE пройдёт кроссовер с «Очень странными делами»
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix объявил о необычном кроссовере в знаменитом реслинг-шоу WWE. На спортивном проекте пройдёт ивент с культовым сериалом «Очень странные дела».

В компании сообщили, что кроссовер состоится в прямом эфире на стриминговом сервисе в ночь на 6 января. Что именно произойдёт во время ивента — неизвестно. Судя по всему, предстоящий спортивный выпуск пройдёт в тематике мистического сериала. Событие также станет первым кроссовером стримингового сервиса с WWE. Netflix также представил слоган ивента.

WWE становится страннее.

Кроссовер WWE с «Очень странными делами» состоится спустя пять дней после выхода финального эпизода культовой картины. Премьера восьмого эпизода пятого сезона состоится в ночь на 1 января. Ранее авторы сериала заявили, что заключительная серия будет идти 2 часа 8 минут.

О финальных сериях «Очень странных дел»:
Авторы «Очень странных дел» раскрыли длительность финальных серий пятого сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android