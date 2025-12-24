Скидки
Сборы фильмов Disney превысили $ 6 млрд в 2025 году — впервые за шесть лет

Сборы фильмов Disney превысили $ 6 млрд в 2025 году — впервые за шесть лет
Издание Deadline сообщило, что сборы фильмов в компании Disney за 2025 год достигли суммарно более $ 6 млрд. Компания стала первой и единственной, которая добилась подобного результата за последние 12 месяцев.

На втором месте расположилась студия Warner Bros. с общими сборами в размере $ 4,3 млрд. Для Disney 2025 год стал самым успешным за последние шесть лет. Предыдущий рекорд по кассовым сборам был зафиксирован в 2019 году, когда фильмы компании собрали свыше $ 11 млрд.

В 2025 году Disney выпустила в широкий прокат 16 картин, две из которых собрали более $ 1 млрд — мультфильм «Зверополис 2» и ремейк «Лило и Стич». Кроме того, вышло три фильма студии Marvel, которые в совокупности собрали свыше $ 1,3 млрд: «Капитан Америка: Новый мир», «Громовержцы» и «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». На успех компании продолжают влиять сборы фантастической ленты «Аватар 3: Пламя и пепел». В мировом прокате картина уже собрала более $ 450 млн.

Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
