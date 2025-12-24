Steam столкнулся со сбоями

Вечером 24 декабря в работе цифрового сервиса Steam зафиксированы масштабные неполадки. С техническими проблемами столкнулись пользователи по всему миру, включая игроков из России.

Согласно данным мониторингового ресурса DownDetector, резкий рост числа жалоб начался около 21:00 мск, а пик обращений пришёлся на 21:30. Пользователи сообщают о полной недоступности магазина, разделов сообщества и инвентаря. Также не функционируют мобильное приложение и веб-версия сайта. При попытке входа сервис выдаёт ошибки соединения или бесконечную загрузку.

Сбой затронул и игровую инфраструктуру компании. Геймеры отмечают массовые вылеты из сессий и невозможность поиска матчей в Dota 2, Counter-Strike 2, Deadlock и Team Fortress 2. Статистика показывает, несмотря на формальную доступность менеджеров подключений (около 95%), API платформы и логические сервисы перестали отвечать на запросы игроков.