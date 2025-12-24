Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Steam столкнулся со сбоями

Steam столкнулся со сбоями
Комментарии

Вечером 24 декабря в работе цифрового сервиса Steam зафиксированы масштабные неполадки. С техническими проблемами столкнулись пользователи по всему миру, включая игроков из России.

Согласно данным мониторингового ресурса DownDetector, резкий рост числа жалоб начался около 21:00 мск, а пик обращений пришёлся на 21:30. Пользователи сообщают о полной недоступности магазина, разделов сообщества и инвентаря. Также не функционируют мобильное приложение и веб-версия сайта. При попытке входа сервис выдаёт ошибки соединения или бесконечную загрузку.

Сбой затронул и игровую инфраструктуру компании. Геймеры отмечают массовые вылеты из сессий и невозможность поиска матчей в Dota 2, Counter-Strike 2, Deadlock и Team Fortress 2. Статистика показывает, несмотря на формальную доступность менеджеров подключений (около 95%), API платформы и логические сервисы перестали отвечать на запросы игроков.

Материалы по теме
В Steam стартовало голосование за лучшие игры 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android