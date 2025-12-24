Определились все участники LAN-стадии BetBoom Streamers Battle CS 4

Отборочные этапы подошли к концу, теперь известны имена команд, которые продолжат борьбу в решающей стадии турнира.
27 декабря стартует LAN-этап BetBoom Streamers Battle x Динамо CS 4, где четыре коллектива сойдутся лицом к лицу в борьбе за титул чемпиона.
Каждая из команд прошла непростой путь, доказала свою конкурентоспособность и готовность к игре на большой сцене. Впереди — живые матчи на волейбольной арене «Динамо».
КиберДинамо:
КИБЕРДИНАМО
Фото: Streamers Battle
Кристина ChrisWave Вейв;
Андрей Jerry Мехряков;
Евгений Aunkere Карьят;
Максим Delight Саенко;
Денис RELAXCIS Шулаев.
Buster Team:
Buster Team
Фото: Streamers Battle
Глеб tried Холмогоров;
Анна akyuliych Акулич;
Вячеслав Buster Леонтьев;
Евгений r3salt Фролов;
Вадим KARAVAY Караваев.
Shadowkek Team:
Shadowkek Team
Фото: Streamers Battle
Анастасия uuraniummm Ураниум;
Артём ct0m Максимов;
Максим shadowkek Павлов;
Данил molodoy Голубенко;
Тамилла IRBITka Баширова.
CS2NEWS Team:
Фото: Streamers Battle
Павел ssk0zed Коршунов;
Григорий Sa1nTy Чернев;
Степан CS2NEWS Колясев;
Илья flouzer Селифонов;
Алексей PCHSLKIN Пчёлкин.