Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Определились все участники LAN-стадии BetBoom Streamers Battle CS 4

Определились все участники LAN-стадии BetBoom Streamers Battle CS 4
Комментарии

Отборочные этапы подошли к концу, теперь известны имена команд, которые продолжат борьбу в решающей стадии турнира.

27 декабря стартует LAN-этап BetBoom Streamers Battle x Динамо CS 4, где четыре коллектива сойдутся лицом к лицу в борьбе за титул чемпиона.

Каждая из команд прошла непростой путь, доказала свою конкурентоспособность и готовность к игре на большой сцене. Впереди — живые матчи на волейбольной арене «Динамо».

КиберДинамо:

КИБЕРДИНАМО

КИБЕРДИНАМО

Фото: Streamers Battle

Кристина ChrisWave Вейв;

Андрей Jerry Мехряков;

Евгений Aunkere Карьят;

Максим Delight Саенко;

Денис RELAXCIS Шулаев.

Buster Team:

Buster Team

Buster Team

Фото: Streamers Battle

Глеб tried Холмогоров;

Анна akyuliych Акулич;

Вячеслав Buster Леонтьев;

Евгений r3salt Фролов;

Вадим KARAVAY Караваев.

Shadowkek Team:

Shadowkek Team

Shadowkek Team

Фото: Streamers Battle

Анастасия uuraniummm Ураниум;

Артём ct0m Максимов;

Максим shadowkek Павлов;

Данил molodoy Голубенко;

Тамилла IRBITka Баширова.

CS2NEWS Team:

Фото: Streamers Battle

Павел ssk0zed Коршунов;

Григорий Sa1nTy Чернев;

Степан CS2NEWS Колясев;

Илья flouzer Селифонов;

Алексей PCHSLKIN Пчёлкин.

Бустер объяснил закрытие состава GUN5
«Я потерял интерес». Бустер объяснил закрытие состава GUN5 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android