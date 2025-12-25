Скидки
Над «Зверополисом 3» уже начали работать

По данным крупнейшего китайского сайта Sina, режиссёры второй части «Зверополиса» Джаред Буш и Байрон Ховард подтвердили, что в работу запущена третья часть мультфильма франшизы.

На каком авторы этапе? Сейчас они активно обсуждают идеи новой части серии. Обычно этот процесс занимает первые 2–3 года из пятилетнего производственного цикла.

Сюжет же уже ставшего хитом «Зверополиса 2» вновь рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз герои выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции.

