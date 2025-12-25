«Это будет мрачное Рождество»: братья Даффер — о финале «Очень странных дел»
В одном из свежих интервью создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер вновь коротко прокомментировали финальные эпизоды шоу. Притом сделали они это с помощью фраз про грядущие праздники.
Это будет мрачное Рождество… и эмоциональный канун Нового года.
Скорее всего, под первым они имеют в виду то, что во второй половине пятого сезона кто-то из героев наверняка умрёт, поскольку это как раз будет Рождество, а последняя серия выйдет 31 декабря (в РФ 1 января утром), то есть в Новый год.
Первая часть сезона вышла 27 ноября, вторая выйдет в ночь на 26 декабря, а финальный эпизод станет доступен в ночь на 1 января, его также покажут в кинотеатрах.
