«Это будет мрачное Рождество»: братья Даффер — о финале «Очень странных дел»

В одном из свежих интервью создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер вновь коротко прокомментировали финальные эпизоды шоу. Притом сделали они это с помощью фраз про грядущие праздники.

Это будет мрачное Рождество… и эмоциональный канун Нового года.

Скорее всего, под первым они имеют в виду то, что во второй половине пятого сезона кто-то из героев наверняка умрёт, поскольку это как раз будет Рождество, а последняя серия выйдет 31 декабря (в РФ 1 января утром), то есть в Новый год.

Первая часть сезона вышла 27 ноября, вторая выйдет в ночь на 26 декабря, а финальный эпизод станет доступен в ночь на 1 января, его также покажут в кинотеатрах.