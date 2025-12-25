Фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли вышел в мировой прокат

Сегодня во всём мире состоялась премьера фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли. Картину уже показывают в кинотеатрах США и других странах.

Лента расскажет о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты.

Вместе с Шаламе в фильме также снялись Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Одесса Эзайон («Призраки») и Фрэн Дрешер («Тайна зубных фей»). Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — режиссёр картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».

Биографическая лента официально выйдет в России! Случится это уже 15 января 2026 года.