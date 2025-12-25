Фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли вышел в мировой прокат
Поделиться
Сегодня во всём мире состоялась премьера фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли. Картину уже показывают в кинотеатрах США и других странах.
Лента расскажет о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты.
Вместе с Шаламе в фильме также снялись Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Одесса Эзайон («Призраки») и Фрэн Дрешер («Тайна зубных фей»). Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — режиссёр картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».
Биографическая лента официально выйдет в России! Случится это уже 15 января 2026 года.
Комментарии
- 25 декабря 2025
-
09:04
-
08:07
-
07:08
-
07:01
- 24 декабря 2025
-
23:57
-
22:25
-
22:15
-
20:58
-
20:28
-
19:55
-
19:19
-
19:08
-
18:57
-
18:44
-
18:21
-
18:10
-
17:56
-
17:54
-
17:20
-
17:04
-
16:55
-
16:35
-
16:20
-
16:04
-
15:55
-
15:35
-
15:26
-
15:11
-
14:53
-
14:44
-
14:27
-
14:08
-
13:55
-
13:36
-
13:21