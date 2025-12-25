Тодд Говард пообещал скорые новости по видеоиграм Fallout

Креативный директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в интервью рассказал о том, что в скорое время появятся новости по франшизе Fallout. Как скоро их ждать, разработчик не уточнил.

Несмотря на то что в Bethesda бросили все силы на разработку The Elder Scrolls 6, Говард попросил фанатов не забрасывать его и его коллег вопросами о будущем Fallout, ведь об этом расскажет относительно скоро.

Но, конечно, в разработке находятся и другие игры по франшизе Fallout — о них мы расскажем в своё время. Фанаты могут не волноваться и не забрасывать нас вопросами — я уверен, что уже скоро мы сможем поделиться новостями.

Ранее Говард говорил, что разработкой условной Fallout 5 займутся уже после выхода TES 6.