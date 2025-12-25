Скидки
Появился стильный праздничный постер криминальной драмы «Секретный агент»
Кинокомпания NEON опубликовала стильный праздничный постер криминальной драмы «Секретный агент». На нём можно увидеть новогодний шарик с необычными и жутковатыми элементами внутри.

Постер фильма «Секретный агент»

Фото: Neon

Действие фильма разворачивается в Бразилии в 1977 году. В центре истории школьный учитель Марсело, который вынужден скрываться от преступников и спецслужб в маленьком городке. Пока он это делает, попутно выясняет странные обстоятельства прошлого своей матери.

Ограниченный зарубежный прокат фильма стартовал 26 ноября. В 2026 году картину выпустят в официальный российский прокат, однако точных дат пока нет.

