Опубликовали милый постер второго сезона «Ван Пис» с Чоппером

Netflix поделился милым постером второго сезона «Ван Писа» с Чоппером, у которого, судя по всему, день рождения. Впрочем, об этом на постере и говорится!

Постер с Чоппером

Фото: Netflix

Напомним, cериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон будет посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — судя по постеру, их ждут в том числе заснеженные вершины.

Первый сезон картины вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Кроме того, «Ван Пис» уже успели продлить на третий сезон — производство новых серий уже началось.

Второй сезон проекта по мотивам культового аниме выйдет 10 марта 2026 года.