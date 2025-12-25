Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Моддер нашёл в The Last of Us Part 2 вырезанную готовую механику

Моддер нашёл в The Last of Us Part 2 вырезанную готовую механику
Комментарии

Моддер Speclizer поделился своей необычной находкой с аудиторией. Как оказалось, в The Last of Us Part 2 существует вырезанная механика, связанная со взятием врагов в плен.

Если подкрасться к противнику, можно застать его врасплох, взять в плен и использовать как живой щит. При этом враги могут начать сопротивляться или вовсе не захотеть слушаться. Врагов также можно заставить повернуться лицом к Элли или отвернуться.

Как выглядит механика

Фото: Speclizer

Мододел пообещал вытащить механику из файлов игры и каким-то образом добавить её в тайтл, поскольку она полностью завершена и даже с готовой анимацией. Речь, конечно же, про ПК-версию The Last of Us Part 2.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android