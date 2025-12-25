Эмма Макки покажет другую Белую колдунью в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг
Эмма Макки, которая сыграет Белую колдунью в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг, рассказала, что её видение героини и образ будут отличаться от того, что показала зрителям Тильда Суинтон в фильмах.
По словам Эммы, она решила самостоятельно проработать героиню, поэтому не связывалась с Тильдой, чтобы взять какой-то совет или что-то вроде того.
Тильда, безусловно, мой кумир, но нет, мы не общались. Я с ней не связывалась на этот счёт.
Премьера первой части «Хроник Нарнии» Гервиг состоится 26 ноября 2026 года. В дальнейшем Грета Гервиг также снимет второй фильм, после чего франшизой может заняться другой режиссёр.
