Режиссёр финальных серий «Очень странных дел» поделился впечатлениями со съёмок шоу

Режиссёр Фрэнк Дарабонт, снявший пару серий финального сезона «Очень странных дел», в интервью рассказал, что ждёт зрителей в грядущих эпизодах, которые выйдут уже вот-вот.

Постановщик отметил, что фанатов ждут «действительно классные моменты» и фрагменты, ещё больше раскрывающие Генри.

Думаю, в пятой серии вас ждут действительно классные моменты с Генри. Наверное, я особо не проспойлерю, сказав это, уже в третьем эпизоде видно, что мы постепенно погружаемся в его историю. Было огромным удовольствием это снимать.

Пятый сезон станет большим финалом для проекта. Первая часть сезона вышла 27 ноября, вторая выйдет в ночь на 26 декабря, а финальный эпизод станет доступен в ночь на 1 января, его также покажут в кинотеатрах.