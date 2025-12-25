Скидки
Вышел трейлер драмы «Кто-то должен умереть» с Юлией Снигирь — премьера 19 февраля
Кинокомпания «Атмосфера кино» представила дебютный трейлер фильма «Кто-то должен умереть». Триллер выйдет в кинотеатрах России уже 19 февраля 2026 года.

Видео доступно во VK-канале Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Лента расскажет историю двух семейных пар, которые отправляются в загородный дом. Юля узнает об измене мужа и решает отравить его вместе с любовницей. Чтобы получить противоядие, герои должны доказать, что по-настоящему любят друг друга.

Главные роли в проекте исполнили Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Павел Деревянко («Есенин»), Аглая Тарасова («Холоп 2») и Денис Прытков («Онегин»). Режиссёром выступил Евгений Григорьев («Про рок»).

