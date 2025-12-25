Операторы связи повысят цены на связь и домашний интернет в начале 2026 года

Операторы связи начали рассылать абонентам уведомления о росте стоимости услуг с 2026 года. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на участников рынка.

Так, в «Т2» предупредили часть абонентов о повышении цен с 750 рублей до 900 рублей, «Билайн» разослал части абонентов предупреждение, что безлимитный интернет с 1 января станет платным, а стоимость ряда тарифов и услуг обновится. Виртуальный оператор Т-банка «Т Мобайл» сообщил, что повысит стоимость услуг связи с 449 рублей до 709 рублей.

В «Ростелекоме» также подтвердили, что с начала 2026 года для части тарифов домашнего интернета повысят размер абонентской платы — в среднем на 60 рублей. Повышение цен связывают с модернизацией оборудования и прокладкой новых линий связи из-за роста потребления интернета и затрат на контрагентов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) уже заявили, что проверят информацию о повышении тарифов на услуги связи. При наличии оснований ведомство примет «меры антимонопольного реагирования».