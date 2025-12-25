Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звёзды сериала «Фоллаут» назвали свои любимые новогодние фильмы

Звёзды сериала «Фоллаут» назвали свои любимые новогодние фильмы
Комментарии

Актёры из сериала «Фоллаут» рассказали о своих любимых новогодних фильмах. В опросе участвовали трио главных звёзд шоу и Маколей Калкин, звезда «Один дома» сыграл во втором сезоне эпизодическую роль.

Так, сам Калкин очень любит «Эту замечательную жизнь» 1946 года, хотя и пересматривает с детьми «Один дома». Аарон Мотен (Максимум) выбрал «Эльфа» с Уиллом Ферреллом, Уолтон Гоггинс (Купер) также назвал «Эту замечательную жизнь», а Элла Пернелл (Люси) обожает «Один дома 2».

Любимые новогодние фильмы звёзд «Фоллаута»

  • Элла Пернелл — «Один дома 2» (1992)
  • Аарон Мотен — «Эльф» (2003)
  • Уолтон Гоггинс — «Эта замечательная жизнь» (1946)
  • Маколей Калкин — «Эта замечательная жизнь» (1946)

Второй сезон сериала «Фоллаут» стартовал 17 декабря — для просмотра уже доступны два эпизода.

Материалы по теме
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android