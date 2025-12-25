«Аватар» стал самой кассовой трилогией в истории кино

18 декабря состоялась премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» — третьей части фантастической саги Джеймса Кэмерона. Сборы ленты за первую неделю уже превысили $ 450 млн, в новогодние праздники картина наверняка доберётся до миллиардной отметки.

Тем временем зарубежные издания уже начали включать «Аватар» в список самых кассовых трилогий в истории. Сейчас общие сборы франшизы превышают $ 5,66 млрд — больше половины этой суммы приходится на первую часть 2009 года. Вторую строчку занимает новая трилогия «Звёздных войн», замыкает тройку недавняя трилогия «Мира Юрского периода».

В десятку также вошли «Властелин колец» и «Хоббит» Питера Джексона, «Дэдпул» и фильмы о Бэтмене от Кристофера Нолана.

Самые кассовые трилогии в истории кино

«Аватар» — $ 5,66 млрд. «Звёздные войны», новая трилогия — $ 4,48 млрд. «Мир Юрского периода» — $ 3,98 млрд. «Человек-паук» от Marvel — $ 3,93 млрд. «Властелин колец» — $ 2,96 млрд. «Хоббит» — $ 2,93 млрд. «Дэдпул» — $ 2,9 млрд. «Звёздные войны», трилогия приквелов — $ 2,6 млрд. «Человек-паук» Сэма Рэйми — $ 2,48 млрд. «Тёмный рыцарь» — $2,47 млрд.