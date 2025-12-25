«Мне понравилось стримить». S1mple загорелся идеей ежедневных трансляций по CS 2

Снайпер BC.Game Александр s1mple Костылев признался, что втянулся в формат регулярных стримов по Counter-Strike 2 и готов продолжать выходить в эфир практически каждый день. Киберспортсмен отметил, что получает удовольствие от процесса и не планирует менять дисциплину.

Вчера я раньше закончил, поэтому сегодня можно подольше. Я думаю, что можно ещё завтра постримить. Что думаете? Мне так понравилось стримить три дня подряд. Я так думаю, чтобы и завтра постримить, и послезавтра, и послепослезавтра. Это всё будет CS. Только CS.

S1mple начал стримить 22 декабря и за три дня провёл 14 матчей на FACEIT, одержав восемь побед. Его текущий рейтинг составляет 3548 Elo.

Изначально украинский снайпер планировал после короткой серии эфиров сосредоточиться на подготовке к новому сезону без стримов, однако теперь допускает, что формат регулярных трансляций станет постоянным.