Лучшие инди-игры 2025 года по версии PlayStation Indies — в топе Expedition 33
Инди-команды PlayStation Indies составили список лучших игр от независимых разработчиков 2025 года. В рейтинг вошли 10 проектов, вышедших за последние 12 месяцев.
Независимые разработчики назвали Clair Obscur: Expedition 33 одной из лучших игр года. Авторы материала отметили, что их зацепила продуманная боевая система и кинематографичность происходящего. В список также вошли супергеройская Dispatch, метроидвания Hollow Knight: Silksong и роуглайт Ball X Pit.
Лучшие игры от независимых разработчиков 2025 года по версии инди-команд PlayStation:
- Baby Steps;
- Ball X Pit;
- Blue Prince;
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Despelote;
- Dispatch;
- Hollow Knight: Silksong;
- Lumines Arise;
- Pipistrello and the Cursed Yo-Yo;
- Sword of the Sea.
Топ лучших игр 2025 года от IGN:
