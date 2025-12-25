Скидки
В США оперативная память на 64 ГБ стоит как новый MacBook Air от Apple

В США оперативная память на 64 ГБ стоит как новый MacBook Air от Apple
Генеральный директор приложения T3 chat обратил внимание на сильное подорожание стоимости оперативной памяти. Так, в США цена на комплект 64 ГБ DDR5-памяти от TEAMGROUP T-Create составляет $ 749 (около 59 тыс. рублей).

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Примечательно, что стоимость указанной модели равна цене нового MacBook Air 2025 года с 16 ГБ памяти. Ранее стало известно, что изменение цен на оперативную память стало заметно и в российских магазинах. К примеру, комплект 64 ГБ DDR5-памяти от ADATA продают более чем за 84 тыс. рублей — это дороже популярной видеокарты RTX5070.

Причина подорожания памяти заключается в популярных нейросетях — OpenAI, xAI, Google и другие ИИ-компании массово скупают накопители для работы ChatGPT, Grok, Gemini и других языковых моделей. Из-за этого на складах по всему миру заканчиваются комплектующие, поэтому стоимость товара стремительно растёт.

О росте цен на оперативную память:
Цены на оперативную память будут расти дальше, каждый месяц — менеджер Kingston
