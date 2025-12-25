Скидки
Умерла актриса Вера Алентова, звезда фильмов «Москва слезам не верит» и «Ширли-Мырли»

Стало известно о смерти знаменитой актрисы Веры Алентовой. Народная артистка России умерла 25 декабря в возрасте 83 лет.

О смерти Веры Алентовой сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина, где она служила на протяжении многих лет. Причина случившегося пока неизвестна. В издании MSK1 сообщили, что артистку госпитализировали во время церемонии прощания с актёром Анатолием Лобоцким. Ей стало плохо с сердцем.

Вера Алентова играла в театре и кино на протяжении более 50 лет. За это время она снялась в свыше чем 30 фильмах и сериалах. Известность актриса приобрела благодаря ролям в таких знаменитых картинах, как «Москва слезам не верит», «Ширли-Мырли», «Завтра была война» и «Время желаний».

