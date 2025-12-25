Стали известны все номинанты на российскую премию «Золотой Орёл» — 2026
Национальная киноакадемия России объявила номинантов на премию «Золотой Орёл» — 2026. Всего российские проекты номинировали в 23 различных категориях: от сериалов на ТВ до полнометражных фильмов и анимации.
Вручение наград состоится уже 30 января 2026 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве.
Лучший фильм
- «Август»
- «Батя 2: Дед»
- «Кончится лето»
- «Кракен»
- «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучший телевизионный сериал
- «Атом»
- «В парке Чаир»
- «Минута тишины»
Лучший сериал онлайн-платформ
- «Аутсорс»
- «Дыши»
- «Плевако»
«Плевако»
Фото: Premier
Лучший неигровой фильм
- «Киноязык эпохи: Борис Барнет»
- «Путь»
- «Филонов»
Лучший короткометражный фильм
- «Кровикс»
- «Немой»
- «Самый лучший Новый год»
Лучший анимационный фильм
- «Булгаковъ»
- «Малыш Т-34»
- «Отель «Онегин»
Лучший режиссёр
- Никита Высоцкий, Илья Лебедев — «Август»
- Илья Учитель — «Батя 2. Дед»
- Феликс Умаров — «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучший сценарий
- Сергей Снежкин — «Август»
- Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров — «Батя 2. Дед»
- Василий Зоркий, Андрей Курганов — «Пророк. История Александра Пушкина»
«Батя 2: Дед»
Фото: «Централ Партнершип»
Лучшая женская роль в кино
- Юлия Пересильд — «Мужу привет»
- Елена Лядова — «Первый на Олимпе»
- Алёна Долголенко — «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшая женская роль на телевидении
- Екатерина Климова — «Атом»
- Любовь Константинова — «В парке Чаир»
- Ольга Лерман — «Минута тишины»
Лучшая актриса онлайн-сериала
- Мила Ершова — «Аутсорс»
- Марина Александрова — «Дыши»
- Ольга Лерман — «Плевако»
«Аутсорс»
Фото: Okko
Лучшая мужская роль в кино
- Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков — «Август»
- Евгений Цыганов — «Батя 2: Дед»
- Юра Борисов — «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшая мужская роль на телевидении
- Алексей Гуськов — «Атом»
- Фёдор Федотов — «В парке Чаир»
- Евгений Цыганов — «Минута тишины»
Лучший актёр онлайн-сериала
- Иван Янковский — «Аутсорс»
- Сергей Безруков — «Плевако»
- Сергей Гилёв — «Хирург»
«Хирург»
Фото: Wink
Лучшая женская роль второго плана
- Полина Агуреева — «Почтарь»
- Аня Чиповская — «Пророк. История Александра Пушкина»
- Елена Лядова — «Чистый лист»
Лучшая мужская роль второго плана
- Даниил Воробьев — «Август»
- Виктор Добронравов — «Кракен»
- Сергей Гилёв — «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшая операторская работа
- Максим Шинкоренко — «Август»
- Сергей Мачильский — «Кракен»
- Михаил Хасая — «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшая работа художника-постановщика
- Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина — «Август»
- Юлия Чарандаева — «Кракен»
- Алексей Падерин, Сергей Зайков — «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучший художник по костюмам
- Алексей Камышов — «Август»
- Татьяна Мамедова — «Алиса в стране чудес»
- Татьяна Патрахальцева — «Пророк. История Александра Пушкина»
«Пророк. История Александра Пушкина»
Фото: «Централ Партнершип»
Лучшая музыка к фильму
- Дмитрий Емельянов — «Август»
- Артём Васильев — «Кракен»
- Райн Оттер — «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучший монтаж фильма
- Илья Лебедев — «Август»
- Гелиос Чучка — «Кракен»
- Мария Лихачева — «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшая работа звукорежиссёра
- Студия «Атмосфера» — «Август»
- Алексей Самоделко — «Кракен»
- Алексей Самоделко — «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшие визуальные эффекты
- Online VFX Studio — «Август»
- Студия VVERH, Студия CGF — «Кракен»
- Film Direction — «Пророк. История Александра Пушкина»
