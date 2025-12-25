Русский трейлер фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном — выход 16 апреля

Компания «Вольга» представила русскоязычный трейлер фильма «Вот это драма!». Романтическая лента выйдет в российском прокате 16 апреля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Вольга. Права на видео принадлежат«Вольга»/А24.

Сюжет картины повествует о паре, которая переживает кризис незадолго до свадьбы, когда неожиданные откровения разрушают представления одного из них о другом.

Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Зендея («Дюна»). В актёрский состав также вошли Алана Хаим («Битва за битвой»), Мамуду Ати («Элементарно») и Хейли Гейтс («Неогранённые алмазы»). Режиссёром и сценаристом выступил Кристоффер Боргли — автор фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем.