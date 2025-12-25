Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

295 игр за 2025 год: подписка Game Pass почти в два раза обогнала PS Plus

295 игр за 2025 год: подписка Game Pass почти в два раза обогнала PS Plus
Комментарии

В 2025 году в подписку Game Pass добавили почти в два раза больше игр, чем в PS Plus. За 12 месяцев в сервисе MIcrosoft стало доступно 295 игр, когда в каталоге PlayStation — только 163.

Так, количество проектов в Game Pass выросло по сравнению с прошлым годом. В 2024 году сервис пополнило 140 игр. При этом в 2025 году увеличилась стоимость подписки — с $ 20 до $ 30 на версию Ultimate. Сервис PlayStation Plus пополнился меньшим количеством игр, но цена на подписку более выгодна — $ 17,99.

Некоторые проекты, вышедшие в Game Pass, стали доступны в день релиза. Это касается игр Doom: The Dark Ages, The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4, Clair Obscur: Expedition 33 и Call of Duty: Black Ops 7. Ранее в компании Microsoft отметили, что именно увеличение количества тайтлов повлияло на рост цен подписки.

О декабрьском пополнении Game Pass:
В декабре в Game Pass добавят Monster Train 2, Mortal Kombat 1 и другие игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android