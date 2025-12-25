295 игр за 2025 год: подписка Game Pass почти в два раза обогнала PS Plus

В 2025 году в подписку Game Pass добавили почти в два раза больше игр, чем в PS Plus. За 12 месяцев в сервисе MIcrosoft стало доступно 295 игр, когда в каталоге PlayStation — только 163.

Так, количество проектов в Game Pass выросло по сравнению с прошлым годом. В 2024 году сервис пополнило 140 игр. При этом в 2025 году увеличилась стоимость подписки — с $ 20 до $ 30 на версию Ultimate. Сервис PlayStation Plus пополнился меньшим количеством игр, но цена на подписку более выгодна — $ 17,99.

Некоторые проекты, вышедшие в Game Pass, стали доступны в день релиза. Это касается игр Doom: The Dark Ages, The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4, Clair Obscur: Expedition 33 и Call of Duty: Black Ops 7. Ранее в компании Microsoft отметили, что именно увеличение количества тайтлов повлияло на рост цен подписки.