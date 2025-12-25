Томас Шелби и другие — на стильных кадрах фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

Стриминговый сервис Netflix представил стильные кадры фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек». На них изображены главный герой ленты Томас Шелби и другие персонажи.

Фото: Netflix

События картины продолжат сериал и развернутся во время Второй мировой войны. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. Вместе с Киллианом Мёрфи и Барри Кеоганом в ленте также сыграли Тим Рот («Бешеные псы») и Ребекка Фергюсон («Дюна»).

Картина выйдет на стриминговом сервисе Netflix 20 марта 2026 года. После премьеры «Бессмертного человека» франшиза «Острые козырьки» расширится ещё на два сезона сериала. Действие будущего перенесут к следующему поколению семьи Шелби.