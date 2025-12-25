Скидки
Топ-10 самых кассовых фильмов 2025 года в России

Система ЕАИС, оператором которой выступает Фонд кино, представила данные о самых кассовых фильмах 2025 года в России. В топ-10 вошли картины, которые официально вышли в российском прокате за последние 12 месяцев.

Самым кассовым фильмом года стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Картина собрала в прокате 3,34 млрд рублей. На второй строчке расположилась другая сказочная лента — «Финист. Первый богатырь», сборы которого достигли 2,74 млрд рублей. Третье место заняла «Иллюзия обмана 3», ставшая самым кассовым зарубежным фильмом среди вышедших в России — 1,74 млрд рублей сборов.

Рейтинг самых кассовых фильмов 2025 года в российском прокате:

  1. «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» — 3,34 млрд рублей.
  2. «Финист. Первый богатырь» — 2,74 млрд рублей.
  3. «Иллюзия обмана 3» — 1,74 млрд рублей.
  4. «Пророк. История Александра Пушкина» — 1,64 млрд рублей.
  5. «Батя 2. Дед» — 1,60 млрд рублей.
  6. «Август» — 1,56 млрд рублей.
  7. «Горыныч» — 1,54 млрд рублей.
  8. «Алиса в стране чудес» — 1,23 млрд рублей.
  9. «Кракен» — 1,13 млрд рублей.
  10. «Дракула» — 936 млн рублей.
Каким получился один из самых кассовых фильмов в России:
Фокусники с пластмассовыми лицами. Обзор фильма «Иллюзия обмана 3»
