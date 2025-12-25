«Настоящий пир для глаз»: Хидео Кодзима — о фильме «Охота за тенью» с Джеки Чаном

Создатель видеоигровых серий Death Stranding и Metal Gear Solid Хидео Кодзима рассказал о своих впечатлениях от просмотра фильма «Охота за тенью» с Джеки Чаном в главной роли. Восторженный отзыв разработчик опубликовал на своей странице в соцсети X.

Геймдизайнер оказался в восторге от картины. Он похвалил фильм за впечатляющий экшен, зрелищные сцены и динамичный сюжет. Кодзима заявил, что ленту должен увидеть каждый и пропустить «Охоту за тенью» в кинотеатрах — настоящая потеря для зрителей.

Боже мой, это было невероятно. Я не мог налюбоваться. От первого кадра до самого последнего — настоящий пир для глаз: экшен, шпионаж, динамичный сюжет, острые ощущения, драма, зрелищные сцены и, конечно же, Джеки Чан — всё это в одном флаконе. Контрасты в этом фильме просто великолепны: аналоговое против цифрового, ИИ против команды преследователей, молодость против закалённых в боях ветеранов разных поколений. Возможность посмотреть это в конце года меня по-настоящему обрадовала. Настоятельно рекомендую этот фильм. Я хочу, чтобы его увидело как можно больше людей. Не увидеть его было бы настоящей потерей.

«Охота за тенью» рассказывает, как группа профессиональных грабителей совершает крупную кражу, обойдя современную систему наблюдения. Чтобы разобраться в этом деле, полиция прибегает к помощи детектива Хуана Дэчжуна, который отошёл от дел много лет назад.