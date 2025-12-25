BanKs оценил b1t в топ-20 лучших игроков мира в CS 2 по версии HLTV

Киберспортивный журналист и ведущий турниров Джеймс BanKs Бэнкс прокомментировал попадание игрока Natus Vincere Валерия b1t Ваховского в двадцатку лучших киберспортсменов 2025 года по версии HLTV.

Публикация появилась в соцсети X.

Бэнкс отметил, что включение b1t в рейтинг выглядит заслуженным, несмотря на непростой сезон для NAVI:

Рад видеть b1t здесь, в топе HLTV, несмотря на проблемы Natus Vincere в этом году. По его меркам, на мэйджорах он показал неутешительные результаты, но на других важных турнирах был надежён!

Ранее стало известно, что b1t занял 20-е место в списке лучших игроков 2025 года по версии HLTV.