BanKs оценил b1t в топ-20 лучших игроков мира в CS 2 по версии HLTV
Киберспортивный журналист и ведущий турниров Джеймс BanKs Бэнкс прокомментировал попадание игрока Natus Vincere Валерия b1t Ваховского в двадцатку лучших киберспортсменов 2025 года по версии HLTV.
Публикация появилась в соцсети X.
Бэнкс отметил, что включение b1t в рейтинг выглядит заслуженным, несмотря на непростой сезон для NAVI:
Рад видеть b1t здесь, в топе HLTV, несмотря на проблемы Natus Vincere в этом году. По его меркам, на мэйджорах он показал неутешительные результаты, но на других важных турнирах был надежён!
Ранее стало известно, что b1t занял 20-е место в списке лучших игроков 2025 года по версии HLTV.
