Korb3n развеял надежды фанатов Dota: Miposhka не появится в Team Spirit в начале 2026 года

Директор Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов высказался о будущем капитана команды Ярослава Miposhka Найдёнова, который осенью 2025 года ушёл в инактив. По словам функционера, рассчитывать на скорое возвращение игрока после новогодних праздников не стоит:

Нет, Miposhka не вернётся после Нового года. Я надеюсь, Ярик вернётся в «Доту». Но в январе или феврале он точно не вернётся, иначе я был бы в курсе.

Korb3n также отметил, что не может гарантировать возвращение Найдёнова на профессиональную сцену в целом, хотя рассчитывает, что пауза пойдёт игроку на пользу:

Вернётся или нет в «Доту» — не знаю. Надо у Ярика спросить. Я не Ярик. Думаю, он вернётся после отдыха. А может, ему понравится без игры. Не знаю.

Напомним, после ухода Miposhka в инактив к Team Spirit присоединился Никита Panto Балаганин. С новым саппортом коллектив дошёл до финалов PGL Wallachia Season 6 и DreamLeague Season 27, а также вошёл в топ-6 на FISSURE PLAYGROUND 2 — Dota 2 и BLAST Slam IV.