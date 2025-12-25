Автор «Побега из Шоушенка» рассказал о возвращении к режиссуре в «Очень странных делах»

Издание Variety взяло интервью у постановщика культовых фильмов «Побег из Шоушенка» и «Зелёная миля» Фрэнка Дарабонта. Он рассказал о возвращении к режиссуре в пятом сезоне сериала «Очень странные дела».

Знаменитый режиссёр отметил, что был фанатом мистического шоу ещё до того, как его пригласили в команду финального сезона. Однажды он встретился с братьями Даффер, чтобы поблагодарить их за сериал, но вскоре они пригласили его выступить постановщиком двух эпизодов. Дарабонт поблагодарил авторов шоу, за то что дали ему такой шанс.

Мы с женой были поклонниками «Очень странных дел» с самого начала. Мы даже посмотрели все четыре сезона три, четыре или даже пять раз. Потрясающий сериал. Так что я пообедал с братьями Даффер, когда был в Лос-Анджелесе. Примерно через неделю мой агент позвонил мне и сказал, что они приглашают меня снять один из эпизодов. Я давно ничего не снимал, но они сказали, что это как езда на велосипеде: ничего не забывается. И они были правы. С самого первого момента на съёмочной площадке для меня не было ничего незнакомого, хотя прошло уже около 13 лет. В итоге я снял два эпизода. Это был потрясающий опыт.

Фрэнк Дарабонт снял третий и пятый эпизоды пятого сезона — они стали первой режиссёрской работой постановщика с момента выхода сериала «Город гангстеров» в 2013 году. Изначально серии должен был снять Дэн Трахтенберг, но он был занят созданием фильма «Хищник: Планета смерти».