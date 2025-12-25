Скидки
Фильм «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой вышел в онлайне

25 декабря состоялся цифровой релиз фильма «Яга на нашу голову». Семейная комедия доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», Okko и Wink.

Сюжет ленты рассказывает о 10-летнем Пете, у которого появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная женщина. Мальчик быстро понимает, что она не такая, как все. И теперь только он может помочь легендарной волшебнице взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга — научить Петю летать.

Главные роли в «Яге на нашу голову» сыграли Светлана Ходченкова («Маме снова 17»), Юрий Колокольников («Игра престолов»), Александр Самусев («Новогоднее чудо») и Денис Прытков («Онегин»). Режиссёром выступил Александр Войтинский — автор сказки «По щучьему велению».

