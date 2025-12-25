Скидки
Тизер боевика «Вершина» с Шарлиз Терон и Тэроном Эджертоном — выход 24 апреля

Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил тизер фильма Apex («Вершина»). Боевик выйдет в онлайн-кинотеатре 24 апреля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет повествует о любительнице экстремальных ощущений. Она отправляется в Австралию, чтобы испытать себя. В один момент её начинает преследовать серийный убийца. Теперь героине предстоит выжить в тяжёлых условиях.

Главные роли в картине исполнили Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба») и Эрик Бана («Троя»). Режиссёром выступил Бальтасар Кормакур — автор фильмов «Эверест» и «Два ствола».

