Мультфильм «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» выйдет в онлайне 20 января

На стриминговом сервисе Apple TV появилась дата цифрового релиза мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Картина станет доступна в онлайн-кинотеатре 20 января.

Таким образом, лента выйдет в онлайн спустя месяц после премьеры в кинотеатральном прокате — анимационный фильм появился в кино 19 декабря. За это время «Губка Боб» собрал свыше $ 22 млн по всему миру. Официально компания Paramount не объявляла дату цифрового релиза.

Сюжет мультфильма повествует о том, как Губка Боб и Патрик отправляются вместе с Летучим Голландцем в подземное царство. Там их ждут тяжёлые испытания, для прохождения которых понадобится вся храбрость, в которой сомневается даже босс главного героя мистер Крабс. Анимационную картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 83% свежести от обозревателей и 72% – от зрителей.

