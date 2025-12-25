«Мы верили, что дойдём до конца». NiKo подвёл итоги сезона-2025 по CS 2

Ключевой игрок состава Team Falcons Никола NiKo Ковач подвёл итоги прошедшего года и выступления команды на StarLadder Budapest Major 2025. В своём влоге после вылета он признал, что ожидания от мэйджора были выше, однако отметил заметный прогресс коллектива по ходу сезона.

Подводкой к главному моменту года для команды NiKo назвал выход в плей-офф и победу над G2:

Лично я после выхода в плей-офф и победы над G2 реально поверил, что мы можем дойти до самого конца. По ходу турнира я чувствовал, что мы прогрессируем и становимся сильнее ментально. Как команда мы стали очень стабильны.

Оценивая сезон в целом, NiKo подчеркнул, что, несмотря на отсутствие крупных трофеев, команда оставалась стабильной и конкурентоспособной на протяжении всего года, начиная с IEM Cologne, регулярно демонстрируя высокий уровень игры.

Однако Никола так и не взял заветный трофей, у самого Niko нет ни одного выигранного мэйджора по CS.