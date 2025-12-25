Скидки
«Невероятная драма»: критики в восторге от фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе
25 декабря состоялась мировая премьера фильма «Марти Великолепный» — биографической спортивной драмы с Тимоти Шаламе («Дюна») в главной роли. Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 95% свежести.

Большинство обозревателей пишут, что лента стала одной из лучших актёрских работ Тимоти Шаламе — ему удалось сыграть противоречивого героя, за судьбой которого интересно следить. Многие также отмечают, что картина раскрывает такой непопулярный спорт, как настольный теннис, с новой стороны. Ругают фильм за слишком затянутый хронометраж.

Что пишут критики о фильме «Марти Великолепный»:

«Марти Великолепный» — это невероятно занимательный фильм, который представляет настольный теннис как крайне недооценённый вид спорта.
Есть много причин не любить «Марти Великолепного», но то, как Тимоти Шаламе играет главного героя, а Джош Сафди режиссирует фильм, не позволяет оторвать взгляд от экрана.
«Марти Великолепный» для Тимоти Шаламе — это поистине потрясающая, звёздная роль, которая наверняка запомнится на долгие годы, как ранние работы Марлона Брандо или Роберта Де Ниро.
Хотя в целом фильм увлекателен, финальная часть стремительно переходит к совершенно неоправданному и незаслуженному искуплению, которое порождает слишком много вопросов — на них картина не в состоянии ответить.
В этом фильме все персонажи неприятные, и меня не заинтересовали ни сюжет, ни герои. Кажется, что картина о таких персонажах получилась слишком затянутой.

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты. Картина официально выйдет в российском прокате уже 15 января.

