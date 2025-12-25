Иван Ургант завёл YouTube-канал «Живой Ургант» и выпустил первый ролик

Известный российский телеведущий Иван Ургант создал новый YouTube-канал под названием «Живой Ургант». В своём первом ролике артист заявил, что возвращается к активной деятельности — в небольшом видео он поздравил россиян с Новым годом и прочитал шуточное стихотворение про снежинку.

Ургант рассказал, что у него накопилось определённое количество видео, которые будут выкладывать на канал постепенно. О чём будут ролики и когда они выйдут, неизвестно.

Мы для YouTube снимаем, завели YouTube-канал. Решили одними из первых. За 2025 год наснимали всяких видео в наших путешествиях. В общем, будем выкладывать то, что выкладывается. А вас всех я поздравляю с Новым годом.

Это первое появление Ивана Урганта на публике со времён прошлогодней новогодней передачи «Плюшек» и отмены проката фильма «Во сне ты горько плакал», который должен был выйти в кинотеатрах России в 2024 году. Ранее артист заявлял, что популярная передача «Вечерний Ургант» всё ещё не закрыта, хотя шоу не выходило в эфир с февраля 2022-го.